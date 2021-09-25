Лавров встретился с алжирским дипломатом Ламамрой на полях Генассамблеи ООН

Нью-Йорк, 25 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД и национальной диаспоры за рубежом Алжира Рамтаном Ламамрой.

Переговоры состоялись 24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили российско-алжирские отношения. Для развития взаимодействия двух стран необходимо активизировать политический диалог. Кроме того, это можно сделать за счет повышения эффективности многопланового сотрудничества, говорится в заявлении МИД РФ.

Также дипломаты коснулись региональных трудностей. Они поговорили о событиях в Сирии и Ливии. Министры подчеркнули необходимость урегулирования сложных ситуаций на основе норм международного права. Однако в этом случае недопустимо вмешательство извне, уточнили в сообщении российского ведомства.

Ранее Лавров встретился с председателем ливийского Президентского совета Мухаммадом Юнисом аль-Манфи, перговоры также состоялись в Соединенных Штатах.