Максим Фадеев признался в нежных чувствах к 68-летней Ирине Понаровской

Москва, 25 сентября. Продюсер Максим Фадеев опубликовал на странице в Instagram трогательный пост, посвященный звезде 90-х Ирине Понаровской. Он признался, что всегда восхищался 68-летней артисткой.

Эстрадная певица и телеведущая Ирина Понаровская недавно выпустила мемуары под названием «Честно говоря». Восторженные отзывы о биографической книге артистки дали многие ее коллеги, в числе которых музыкальный продюсер Максим Фадеев. Он считает большой удачей и счастьем, что ему удалось посотрудничать с исполнительницей и даже написать для нее песню. На своей странице в Instagram Фадеев опубликовал снимок с обложкой книги и признался в нежных чувствах к Понаровской.

«Как же я ее любил, люблю и буду любить! Уверен, многие для себя подчеркнут много интересного!» — отметил продюсер.

В своем отзыве на книгу Понаровской Максим Фадеев признался, что всегда воспринимал певицу как яркое украшение российского шоу-бизнеса, переполненного «серыми, безвкусными и невыразительными» артистами. По словам продюсера, звезда 90-х всегда была для него символом стиля. Мнение Фадеева разделили многие пользователи Сети, оставившие большое количество комплиментов Понаровской в комментариях.

«Да, она всегда была очень яркой. Всегда на сцене такая разная, такая ухоженная! Песни так подавала как жизнь!»; «Стильная, красивая, элегантная женщина с чувством меры во всем! Многим была и есть пример, какой именно должна быть женщина!»; «Она не просто певица, она еще и шикарная женщина! Штучный экземпляр», — написали фанаты.

На днях Фадеев рассказал в соцсети, что заболел и вынужден находиться дома на больничном. Музыкальный продюсер сразу же опроверг возможные слухи о COVID-19 и обратился к поклонникам за помощью.