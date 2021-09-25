Демократы раскритиковали Байдена из-за депортации мигрантов в Гаити

Вашингтон, 25 сентября. Члены Демотической партии США осудили президента Джо Байдена за ускоренную депортацию гаитянских мигрантов из стихийного лагеря под мостом рядом с городом Дель-Рио, штат Техас. Политики призвали лидера страны приостановить высылку беженцев. Об этом сообщает The Huffington Post.

Biden Administration’s Handling Of Haitian Asylum Seekers Is Angering Democrats https://t.co/U4OWOwDVIo — Gregory Meriweather (@MastermindGM) September 24, 2021

Лидер большинства в сенате Чак Шумер рассказал, что обеспокоен судьбой гаитянских мигрантов, которым отказывают в возможности подать заявление на предоставление убежища и высылают на родину согласно 42-й статье Кодекса США. Она позволяет пограничному патрулю запрещать въезд лицам, если они представляют потенциальную опасность для здоровья, и отправлять в страны откуда они прибыли. Политик призвал Байдена и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса прекратить использование 42-й статьи и остановить высылку беженцев.

«Мы не можем продолжать эту ненавистную и ксенофобную политику Трампа, которая игнорирует наши законы о беженцах. Мы должны позволить просителям убежища подавать свои заявления и пользоваться надлежащей правовой процедурой», — сказал он.

Другой член Демотической партии и экс-министр жилищного строительства и городского развития при администрации Барака Обамы — Джулиан Кастро — осудил президента из-за его молчания после резонансного случая жестокого разгона мигрантов пограничниками на лошадях.

«Вызывает недоумение и разочарование тот факт, что сам Байден не высказался четко и решительно против жестокого обращения с гаитянскими просителями убежища. Казалось бы, это не должно вызывать сомнений. В Вашингтоне много людей, которые боятся касаться этого вопроса. Они не понимают, что этот вопрос коснется их самих, хотят они этого или нет», — сказал он.

Стихийный лагерь

В середине сентября тысячи мигрантов организовали временный лагерь под приграничным мостом у американского города Дель-Рио. Утром 16 сентября прибежище насчитывало более 8 тыс. человек, к вечеру их было уже 10 тыс. Большинство являются гражданами Гаити, а также Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Количество беженцев резко увеличилось после того, как Правительство США распространило статус «временно защищенных» на гаитянцев, пострадавших в августе от разрушительного землетрясения и переживающих острый политический кризис после убийства президента.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) отчиталось об ускоренном расформировании лагеря, после этого американский телеведущий Fox News Пит Хегсет призвал администрацию президента раскрыть местонахождение беженцев.