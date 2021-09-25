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ФАН публикует фото последствий взрыва газа в ростовской квартире
Происшествия
ФАН публикует фото последствий взрыва газа в ростовской квартире
Федеральное агентство новостей  / 

Ростов-на-Дону, 25 сентября. Утром в ростовской пятиэтажке произошел хлопок газа. В результате этого инцидента были повреждены межквартирные и межкомнатные стены и окна соседних квартир. 

ФАН публикует фото последствий взрыва газа в ростовской квартире
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН побывал на месте происшествия и выяснил, что ЧП случилось в квартире, расположенной на пятом этаже дома по адресу Магнитогорская 3/1. В момент происшествия в квартире находился один мужчина 1958 года рождения. Он получил незначительные ожоги от вспыхнувшего потолка, который был обклеен декоративной плиткой. 

ФАН публикует фото последствий взрыва газа в ростовской квартире
Федеральное агентство новостей  / 

Медики оказали ему необходимую помощь и доставили в больницу, отмечая, что хоть пострадавший и находится в сознании, у него явно наблюдаются последствия психологической травмы. 

ФАН публикует фото последствий взрыва газа в ростовской квартире
Федеральное агентство новостей  / 

По предварительной версии, причиной взрыва стал отсоединившийся от плиты шланг подачи газа. Всего из двух подъездов спасатели эвакуировали 49 жильцов. 

ФАН публикует фото последствий взрыва газа в ростовской квартире
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее ФАН сообщал, что в результате хлопка газа в квартире на Магнитогорской, спасателям пришлось вскрывать двери квартир.  Возгорания не было. Всего в операции было задействовано 8 единиц техники и 31 человек личного состава.

ФАН публикует фото последствий взрыва газа в ростовской квартире
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Происшествия / ФАН публикует фото последствий взрыва газа в ростовской квартире
взрыв газа пятиэтажка ростов на дону пострадавший
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