ФАН публикует фото последствий взрыва газа в ростовской квартире

Ростов-на-Дону, 25 сентября. Утром в ростовской пятиэтажке произошел хлопок газа. В результате этого инцидента были повреждены межквартирные и межкомнатные стены и окна соседних квартир.

Федеральное агентство новостей /

ФАН побывал на месте происшествия и выяснил, что ЧП случилось в квартире, расположенной на пятом этаже дома по адресу Магнитогорская 3/1. В момент происшествия в квартире находился один мужчина 1958 года рождения. Он получил незначительные ожоги от вспыхнувшего потолка, который был обклеен декоративной плиткой.

Федеральное агентство новостей /

Медики оказали ему необходимую помощь и доставили в больницу, отмечая, что хоть пострадавший и находится в сознании, у него явно наблюдаются последствия психологической травмы.

Федеральное агентство новостей /

По предварительной версии, причиной взрыва стал отсоединившийся от плиты шланг подачи газа. Всего из двух подъездов спасатели эвакуировали 49 жильцов.

Федеральное агентство новостей /

Ранее ФАН сообщал, что в результате хлопка газа в квартире на Магнитогорской, спасателям пришлось вскрывать двери квартир. Возгорания не было. Всего в операции было задействовано 8 единиц техники и 31 человек личного состава.