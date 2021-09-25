Автоэксперт Панченко ожидает роста цен на такси после новых проверок Минтранса

Москва, 25 сентября. Министерство транспорта РФ планирует дополнительно проверять водителей такси на знание города.

Стоимость поездок на такси обязательно увеличится, если водители будут вынуждены проходить новые тесты, отметил в комментарии URA.RU правозащитник и автомобильный эксперт Юрий Панченко.

Минтранс намеревается организовать аттестацию таксистов, чтобы проверять их осведомленность о городе. В законопроекте отмечается, что если водитель не пройдет тестирование, то будет отстранен от своей работы. Помимо этого, ведомство планирует наказывать автомобилистов в этой сфере, которые постоянно нарушают правила дорожного движения.

«Любое ужесточение всегда ведет к увеличению цены. Начнут водителей такси тестировать. Непонятно, зачем это нужно. Сейчас дешевле и проще пользоваться навигатором. В общих чертах нужно знать город, чтобы отличить один район от другого, но конкретные знания не так актуальны. Все эти современные апробации по снижению количества ДТП почти не дают положительный эффект», — поделился своим мнением специалист.

Другой эксперт, являющийся координатором движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов не согласен с коллегой по поводу повышения цен. Он также не поддерживает инициативу, однако не считает, что реформа приведет к ценовому росту.

«Это глупая затея, проверять знание города, все таксисты ездят по навигатору. Это не поможет повысить безопасность. По поводу соблюдения ПДД, многие таксисты ездят на арендованных машинах таксопарка, которые не оформлены на них. Поэтому у них количество нарушений минимальное», — объяснил свою позицию Шкуматов.

Новый проект закона «О такси» также предполагает, что такси будут оборудоваться средствами слежения за уровнем усталости водителя и за его вниманием.