Милохин выйдет на каток в паре с Медведевой в новом сезоне «Ледникового периода»

Москва, 25 сентября. TikTok-блогер и рэп-исполнитель Даня Милохин примет участие в новом сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период». Он выйдет на лед в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Первый канал пока официально не объявил пары участников проекта, в котором звезды катаются с профессиональными спортсменами, однако эту информацию уже распространили в Сети. Помимо Милохина, в «Ледниковом периоде» появится рэпер и блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Dava. Его партнершей по шоу станет Аделина Сотникова.

Кроме того, в неофициальном анонсе указано, что ведущая «Дома-2» Ксения Бородина выйдет на каток в паре с Дмитрием Соловьевым, а певец Никита Пресняков будет выступать с Натальей Забияко. Согласно данным из Сети, актриса Агата Муцениеце станет партнершей Александра Энберта. Среди рассекреченных пар также оказались Екатерина Боброва и Макар Запорожский, Янина Студилина и Кирилл Зайцев, Дарья Мельникова и Максим Маринин.

По некоторым участникам пока сохраняется интрига. Так, известно, что в новом сезоне «Ледникового периода» выступит Роман Костомаров, но его партнерша пока не названа. Ею может стать Аглая Шиловская или Анна Старшенбаум.

В середине сентября журналисты спрашивали Медведеву о «Ледниковом периоде», но она не подтвердила и не опровергла участие в проекте. Вопросы, касающиеся шоу, фигуристка переадресовала Первому каналу.