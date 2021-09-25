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Daily Mail: Пекин пересмотрит свою ядерную доктрину после создания AUKUS
Армия
Daily Mail: Пекин пересмотрит свою ядерную доктрину после создания AUKUS
Федеральное агентство новостей

Лондон, 25 сентября. Руководство КНР может отказаться от нанесения только ответных ударов с использованием оружия массового уничтожения, пишут аналитики издания Daily Mail.

Причина ужесточения ядерной стратегии Пекина связана с созданием нового военно-политического альянса AUKUS, сообщают британские журналисты. Они ссылаются на высказывание китайского дипломата Ша Цзукана, который выразил уверенность в необходимости более жесткой реакции КНР на действия геополитических противников, особенно вблизи китайских границ.

«США создают целые союзы, заявляя, что они направлены против Китая. Поэтому КНР не намерена больше терпеть подобные действия», — отмечают аналитики Daily Mail слова Ша Цзукана.

По их мнению, появление в Индо-Тихоокеанском регионе нового военного союза с участием США, Австралии и Великобритании моет привести к отказу Пекина от применения ядерного оружия только в ответ на атомный удар вражеского государства. Вооруженные силы Китая располагают мощным ядерным арсеналом и гиперзвуковыми средствами его доставки, которые неуязвимы для американских систем ПРО, напоминают авторы публикации.

Ранее политолог Армен Гаспарян объяснил, почему Китай не боится вооруженного противостояния с США и выразил сомнение в возникновении масштабного конфликта между двумя государствами.

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сша китай ядерное оружие
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