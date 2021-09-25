Люк Тардиф занял пост президента IIHF

Цюрих, 25 сентября. Француз Люк Тардиф возглавил Международную федерацию хоккея на льду (IIHF).

Президент федерации хоккея Франции Люк Тардиф 25 сентября стал новым главой IIHF. Он занял первое место по результатам голосования, проводимого на конгрессе организации в Санкт-Петербурге.

Кроме Тардифа в списке кандидатов на пост президента IIHF значились немец Франц Райндль, белорус Сергей Гончаров, чех Петр Бржиза, а также датчанин Хенрик-Бах Нильсен. С 1994 года главой организации являлся швейцарец Рене Фазель.

Ранее пресс-служба IIHF опубликовала расписание матчей сборной России на групповом этапе предстоящих зимних ОИ-2022. Национальная команда, являющаяся действующим победителем хоккейного турнира в рамках Олимпиады, выступит в Пекине в группе B.