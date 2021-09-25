Эксперты NetEase восхитились ловким манером корабля «Смольный» в зоне учений НАТО

Пекин, 25 сентября. Власти России отправили недвусмысленное послание руководству Североатлантического альянса во время недавних военно-морских учений НАТО, уверены авторы китайского издания NetEase.

В зоне маневров Joint Warrior западного блока внезапно появился разведывательный корабль «Смольный» ВМФ РФ, отмечают обозреватели из КНР, пересказ их статьи представлен «ПолитРоссией».

Российский корабль наблюдал за ходом учений НАТО и находился недалеко от новейшего авианосца HMS Prince of Wales. Причем в официальном Twitter-аккаунте британского авианосного корабля появилось сообщение об активности «Смольного», ловкость которого вызывала нервозность среди экипажа Prince of Wales, подчеркивают авторы из КНР.

«Российский военный корабль появился во время военных учений НАТО, очевидно, чтобы послать сигнал Соединенному Королевству и НАТО: Россия никогда не склонится перед Соединенными Штатами», – резюмировали аналитики NetEase.

Ранее российский эксперт Николай Стариков рассказал о комплексной миссии создания партнерства AUKUS с участием США, Австралии и Великобритании, об этом информировало издание «Утро.ру».