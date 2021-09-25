Спелеологи и геологи впервые спустились на дно самого большого колодца Земли

В пустыне Эль-Махра располагается колодец глубиной 110 и шириной 30 метров. Еще ни разу ученым не удавалось спуститься на дно ямы. Зловонный аромат и нехватка кислорода не позволяла спелеологам исследовать «Адский колодец» изнутри.

Некоторые ученые считают, что йеменский бархут — это бугор пучения. Спелеологи предполагают, что причиной провала почвы стала эрозия известняка. Исследователи уже взяли образцы воды, почвы и тканей некоторых мертвых животных, найденных в колодце, на анализ.

Многие местные жители верят в мифы, согласно которым древняя пещера связана с преисподней. По преданиям, в «Адском колодце» обитают джинны, а на дне, как в тюрьме, заточены души неверных. Разумеется, исходивший от останков упавших в бархут животных запах все эти годы лишь подкреплял домыслы.