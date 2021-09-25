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Ольга Бузова перестала здороваться с Иосифом Пригожиным после скандала с МХАТом

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 12:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова перестала здороваться с Иосифом Пригожиным после скандала с МХАТом
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov /Dmitry Golubovich

Москва, 25 сентября. Известный продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что певица и телеведущая Ольга Бузова затаила на него обиду из-за слов о ее выступлении на сцене МХАТ имени Горького.

Скандал вокруг исполнительницы хита «Мало половин» разгорелся в начале лета из-за ее участия в постановке «Чудесный грузин», рассказывающей о молодом Иосифе Сталине. Бузова сыграла в спектакле шпионку и артистку кабаре Беллу Шанталь.

Дебют певицы во МХАТе вызвал множество обсуждений как у обычных людей, так и среди знаменитостей. Высказывался об этой ситуации и Пригожин. Продюсер говорил, что экс-ведущая «Дома-2» будто бы попала на сцену театра из-за него. По словам Пригожина, сначала участие в спектакле предлагали Валерии, но он не смог выделить в плотном графике певицы время на этот проект, и в итоге создатели постановки обратились к Бузовой.

«После того, как я сообщил журналистам, что Бузова якобы попала во МХАТ имени Горького из-за меня, Оля в ответ на мои слова обиделась и перестала здороваться», — сообщил продюсер NEWS.RU.

Как утверждает Пригожин, ему «все равно», здоровается ли с ним поющая ведущая. При этом продюсер хотел бы в будущем воздержаться от бесед о деятельности исполнительницы, чтобы не усугублять ситуацию.

Новые спектакли с участием Бузовой должны были показать на сцене МХАТа в сентябре, но их перенесли на ноябрь. Певица отметила, что изменение дат не связано с критикой в сторону постановки.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова перестала здороваться с Иосифом Пригожиным после скандала с МХАТом
бузова пригожин знаменитости
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