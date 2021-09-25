«Газпром» обсудил с компанией Sonatrach инвестиционные возможности в Алжире

Алжир, 24 сентября. Gazprom EP International B.V., дочернее предприятие «Газпрома», провело переговоры с государственной компанией Алжира Sonatrach. Стороны обсудили инвестиционные возможности в североафриканской стране с целью укрепления партнерских отношений.

Об этом сообщило Министерство энергетики АНДР в своем заявлении, добавив, что в ходе встречи главы ведомства Мухаммада Аркаба с генеральным директором российской организации Сергеем Тумановым обсуждались проекты в области разведки, добычи, транспортировки и развития инфраструктуры, а также вопросы маркетинга газа.

Являясь членом ОПЕК, Алжир одобрил новый закон об энергетике, предлагающий налоговые льготы иностранным инвесторам с целью преодоления стагнации в добыче углеводородов и увеличения экспорта. Воспользовавшись случаем, Аркаб проинформировал российскую делегацию о преимуществах данного постановления, говорится в заявлении министерства.

Алжир является одним из главных поставщиков газа в европейские страны Средиземноморья, в частности, в Испанию. Месяцем ранее власти государства сообщили о прекращении транзита через Марокко. Аналитики и эксперты связали данный шаг с разрывом дипломатических отношений между двумя государствами.