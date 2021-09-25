Аналитик Келсэлл назвал танк Т-34 символом победы СССР во Второй мировой войне

Москва, 25 сентября. Советский танк Т-34 сыграл ключевую роль в победе СССР над фашистской Германией во Второй мировой войне. Об этом заявил западный военный эксперт Генри Келсэлл.

По его словам, изначально немецкие войска имели ощутимый перевес в танках. Однако в СССР было оперативно развернуто массовое производство танков Т-34, а также их усовершенствованных модификаций, благодаря чему «русские получили перевес над немцами».

«Нужно отдать должное советскому танку Т-34. Он прошел всю войну. Экспортировался по всему миру. И, что удивительно, в некоторых странах Т-34 до сих пор стоят на вооружении, используются в боях», — отметил Келсэлл.

При этом советский танк Т-34 мог не пойти в серию, если бы не конфликт между советско-монгольскими войсками и армией милитаристской Японии, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол. Данное событие продемонстрировало советскому руководству необходимость создания нового танка.

Эксперт отмечает, что конструкция Т-34 является революционной для своего времени. Советские специалисты одни из первых уделили внимание вопросу рационального бронирования, установив листы обшивки под наклоном, что значительно повысило защищенность машины от противотанковых боеприпасов. Келсэлл также добавил, что появление советских танков Т-34 на фронте ошеломило немцев, так как их пушки были неспособны справиться с новыми боевыми машинами.

Ранее стало известно, что новейший украинский бронеавтомобиль «Дозор-Б» вспыхнул при проверке устойчивости к огню. Опытный образец тактической колесной боевой машины загорелся в ходе проверки системы пожаротушения. Возгорание удалось ликвидировать только порошковым огнетушителем. Однако этот способ тушения представляет серьезную угрозу для электронного оборудования, передает «Утро.ру». При этом в настоящее время украинские специалисты работают над созданием легкого огнемета «Жара», которым будет оснащаться «Дозор-Б».