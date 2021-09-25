Телеканал ARD по ошибке обнародовал «результаты» парламентских выборов в Германии

Берлин, 25 сентября. Ошибочные «результаты» выборов депутатов бундестага (парламента) попали в СМИ за два дня до начала голосования. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Журналисты опубликовали снимок экрана телевизора, где в новостной строке телеканала ARD видна надпись «Exit poll по выборам в бундестаг на 17:46». Так, первое место «заняла» Социал-демократическая партия Германии. По предоставленной каналом информации, политсила «получила» поддержку 22,7% избирателей.

Второе место «досталось» блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (22,1%). После демонстрации «результатов» Свободной демократической партии и «Альтернативы для Германии» (13,2% и 10% голосов соответственно) строку перестали выводить на экран.

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. Ранее сообщалось, что в стране зафиксировано 4,2 тысячи нарушений, связанных с предстоящим голосованием.