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Египет заявил о давнем отказе эфиопских властей от сотрудничества по плотинам
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Египет заявил о давнем отказе эфиопских властей от сотрудничества по плотинам
ru.wikipedia.org / Общественное достояние  / 

Каир, 25 сентября. Египет не препятствовал планам развития Эфиопии, а, наоборот, предложил помощь и взаимодействие в строительстве первой плотины на Голубом Ниле —«Тэкэзэ», сообщил министр ирригации и водных ресурсов Мухаммад Абдул-Аты в ответ на недавние заявления восточноафриканского государства.

Он добавил, что обвинения Аддис-Абебы безосновательны, поскольку Каир настаивал на сооружении гидроэлектростанции в сотрудничестве между тремя странами. В интервью для прессы чиновник отметил, что Эфиопия выступила против такого предложения и объявила о проекте другой плотины, которая не была «хорошо изучена».

Он пояснил, что его страна не возражает против ГЭС «Тэкэзе», расположенной на границе провинций Амхара и Тыграй и введенной в эксплуатацию в 2009 году, тем более она в настоящее время действует, вырабатывает электричество и хранит 10 млрд кубометров воды. Министр подчеркнул, что Египет не возражает и хочет развития и процветания в Эфиопии.

По словам Абдул-Аты, Каир призывал согласовать правила наполнения и эксплуатации плотины для обеспечения интересов всех сторон. Бывшие главы правительств, добавил чиновник, обязались не уменьшать объем воды в Египте «даже на одну чашку».

«Однако когда мы запросили подтвердить данные утверждения путем письменных договоренностей, они отказались», —подытожил политик.

Министерство ирригации и водных ресурсов активно продвигаетсотрудничество со странами африканского континента по строительству дамб. Так, в соответствии с заключенным в 2016 году меморандумом о взаимопонимании, Каир разрабатывает проекты возведения четырех плотин в Южном Судане.

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египет эфиопия
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