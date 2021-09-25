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Отряд из 20 кораблей Черноморского флота РФ возвращается на базы после морских учений
Армия
Отряд из 20 кораблей Черноморского флота РФ возвращается на базы после морских учений
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Севастополь, 25 сентября. Около 20 кораблей возвращаются в места дислокации после участия в маневрах Крымской и Новороссийской Военно-морских баз, заявил официальный представитель ЧФ РФ Алексей Рулев.

По словам Рулева, разнородные корабельные группы Черноморского флота РФ в составе ракетных, противолодочных судов, субмарин, тральщиков, вспомогательных и спасательных кораблей завершили совместные учения, взяв курс на базы Севастополя и Новороссийска.

Официальный представитель ЧФ РФ добавил, что всего в маневрах было задействовано порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения, а также вертолеты и самолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота РФ. Отмечается, что учения проходили на фоне маневров Rapid Trident-2021 на Украине с участием американских военных.

Ранее аналитики The National Interest рассказали, как Россия увеличила мощь Черноморского флота РФ и укрепила обороноспособность Крыма на фоне ухудшения отношений с Западом.

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учения черноморский флот Rapid Trident-2021
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