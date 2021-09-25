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Сергей Лавров встретился с главой Президентского совета Ливиив Нью-Йорке
Весь мир
Сергей Лавров встретился с главой Президентского совета Ливиив Нью-Йорке
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Нью-Йорк, 25 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с председателем ливийского Президентского совета Мухаммадом Юнисом аль-Манфи.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел России в очередном заявлении для прессы, добавив, что между политиками произошел обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в североафриканском государстве. Чиновники отметили, что за последний год в вопросе урегулирования замечен определенный прогресс.

«Дана положительная оценка деятельности сформированных в стране весной 2021 года центральных органов власти на переходный период —Президентского совета и Правительства национального единства», —добавлено в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Стороны согласились с тем, что приоритетной задачей является на данный момент проведение всеобщих выборов, намеченных на 24 декабря 2021 года. Кроме того, политики подчеркнули необходимость консолидации международной поддержки властям арабской страны для дальнейшего продвижения намеченного курса при ведущей роли ООН и на основании резолюций №№ 2510 и 2570 Совета Безопасности, а также в соответствии с решениями Берлинской конференции.

Сергей Лавров в ходе переговоров подтвердил важность достижения общеливийского консенсуса по главным вопросам национальной повестки «с целью сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности страны».

Днем ранее Мухаммад аль-Манфи встретился в кулуарах Генассамблеи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики провели закрытое совещание, на котором обсудили двусторонние отношения и вопросы урегулирования в африканском государстве.

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