Источник «Коммерсанта» анонсировал скорый визит Виктории Нуланд в Москву

Москва, 25 сентября. Россия может выдать визу заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд в обмен на визит российского дипломата в Вашингтон, заявил осведомленный источник.

По информации «Коммерсанта», американский дипломат может посетить Москву в ближайшее время. Ее готов принять заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак.

Уточняется, что на такой шаг Москва готова пойти только в том случае, если Вашингтон примет аналогичные меры и выдаст визы на посещение США российским дипломатам. Одним из них может быть специалист Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Министерство иностранных дел РФ ранее заявило, что Вашингтон развязал «визовую войну» против российских дипломатов. В сообщении сказано, что американские власти злоупотребляют расположением штаб-квартиры ООН.