Коронавирус выявили у 22 041 человека в России за сутки

Москва, 25 сентября. Российские врачи выявили 22 041 случай коронавируса за прошедшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с COVID-19.

Коронавирус подтвердился у 22 041 жителя в 85 регионах России за минувшие 24 часа, 8,7% пациентов оказались бессимптомными носителями инфекции. Полностью COVID-19 смогли побороть 16 325 граждан.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 7 398 415 случаев коронавируса, 6 590 933 человека выздоровели. Главным способом борьбы с COVID-19 остается массовая вакцинация. Разработанные в России препараты показали высокую эффективность против патогена, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.