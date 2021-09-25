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«Это вторая Кудрявцева!»: поклонники не узнали Елену Яковлеву после смены имиджа
Шоу-бизнес
«Это вторая Кудрявцева!»: поклонники не узнали Елену Яковлеву после смены имиджа
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 25 сентября. Звезда сериала «Каменская» Елена Яковлева ради нового проекта решилась на кардинальную смену имиджа. Перемены во внешности пришлись по душе не всем поклонникам артистки.

Актриса практически никогда не делала бьюти-экспериментов. На протяжении всей своей карьеры у Яковлевой был один и тот же образ: слегка волнистые светлые волосы и неброский макияж. Однако для съемок в новом проекте звезда сериала «Каменская» решилась на перемены. Актриса сыграет роль Шапокляк в полнометражном фильме про Чебурашку.

Создатели картины осовременили образ главного антагониста серии произведений Эдуарда Успенского — в новом фильме Шапокляк будет дерзкой платиновой блондинкой. На фанатской странице Яковлевой в Instagram появились несколько фотографий со съемочной площадки, где артистка предстает с новым имиджем.

Поклонники пришли в недоумение от нового образа Яковлевой. Многие даже с трудом узнали в блондинке на снимках звезду сериала «Каменских». В комментариях артистку назвали копией телеведущей Леры Кудрявцевой и заявили, что совершенно не к лицу этот вычурную макияж и прическа.

«О господи, только не вторая Кудрявцева! С такой прической Яковлева потеряла свою изюминку!»;

«Мне не нравится! Какая-то Кудрявцева получилась! Вам, Елена, куда больше идет естественность. К тому же, светлый цвет волос вас старит»;

«Не очень, я даже сначала Вас не узнала. Потеряли свою индивидуальность...шарм и харизму», — высказались фанаты.

Съемки полнометражного «Чебурашки» стартовали в понедельник, 20 сентября, в Сочи. Создатели обещают, что главный герой — необычный милый зверек — будет выглядеть как настоящий благодаря современным компьютерным технологиям. Помимо Яковлевой в картине снимаются Сергей Гармаш, Федор Добронравов и Ольга Кузьмина.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Это вторая Кудрявцева!»: поклонники не узнали Елену Яковлеву после смены имиджа
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