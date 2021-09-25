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Сильные ливни в Сочи вынудили организаторов «Формулы-2» отложить старт гонки

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 12:01
Спорт
Сильные ливни в Сочи вынудили организаторов «Формулы-2» отложить старт гонки
ТАСС  /  Xavi Bonilla

Сочи, 25 сентября. Российский этап гоночной серии «Формула-2» перенесен из-за плохих погодных условий в Сочи.

Первая спринтерская гонка шестого этапа «Формулы-2», которая должна пройти на стационарной трассе «Сочи Автодром», отложена из-за сильных ливней в Сочи. Ее старт был запланирован на 10:30 по московскому времени.

Если дождь не прекратится, организаторы пересмотрят расписание соревнований. Стоит отметить, что позже на автодроме в Сочи должна пройти квалификация «Формулы-1». Эта гонка является приоритетной для организаторов Гран-при России.

Ранее российский гонщик команды «Хаас» Виктор Мазепин подготовил особенный шлем для сочинского этапа «Формулы-1». На него пилот нанес имена всех призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, представлявших РФ.

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сочи спорт перенос гран-при россии формула-2
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