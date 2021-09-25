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Семь миротворцев из Бурунди погибли при взрыве в Сомали
Происшествия
Семь миротворцев из Бурунди погибли при взрыве в Сомали
wikipedia.org  /  ctsnow / CC BY 2.0

Махадай, 25 сентября. На юге Сомали прогремел мощный взрыв. В результате произошедшего погибли как минимум семь военнослужащих из состава миротворческой Миссии Африканского союза (АМИСОМ).

Согласно полученным данным, в районе города Махадай в области Средняя Шабелле при прохождении автоколонны миротворцев сработало самодельное взрывное устройство.

В результате погибли семь военнослужащих бурундийского контингента (АМИСОМ). Также взрыв уничтожил один бронетранспортер. Власти Сомали возложили ответственность за произошедшее на террористическую группировку «Аш-Шабаб».

АМИСОМ была создана в январе 2007 года решением Африканского союза. Порядка 20 тысяч человек направлены с миротворческими миссиями в Уганда, Бурунди, Эфиопия, Кения, Джибути.АМИСОМ имеет мандат на поддержку переходного правительства Сомали, реализацию национального плана в области безопасности и подготовку сомалийских служб безопасности.

Перед зданием Дворца правосудия в сирийском Тартусе произошел взрыв гранаты. В результате инцидента погибли несколько человек.

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