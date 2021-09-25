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Телеведущая Ангелина Вовк счастлива, что у нее нет детей

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 11:35
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк счастлива, что у нее нет детей
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 25 сентября. Известная телеведущая и диктор Ангелина Вовк рассказала, как ей живется без родных детей. Знаменитость не чувствует себя несчастной в этой ситуации.

Вовк дважды была замужем, но сыновей или дочерей в этих браках не появилось. Ведущая считает своими детьми дочерей крестников — Ангелину и Анну. Вопросы об отсутствии наследников уже не вызывают у диктора отрицательных эмоций.

«Иногда я думаю: «Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!»» — призналась Вовк в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Ребенок мог появиться у телеведущей в первом браке, однако у нее случилась внематочная беременность. Эта трагедия едва не привела к смерти известного диктора. Знаменитость рассказывала в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1», что врачи боролись за ее жизнь в течение двух месяцев.

«Я лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов», — вспоминала ведущая.

Вовк была замужем за актером и диктором Геннадием Чертовым, а вторым ее супругом стал художник и архитектор Индржих Гец. С 2019 года телеведущая состоит в отношениях с музыкальным историком Михаилом Куницыным.

Ранее Ангелина Вовк рассказывала, что могла построить карьеру в театре. Этому помешал отказ диктора вступать в близкие отношения с влиятельным артистом.

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