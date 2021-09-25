РИА: министр транспорта Крыма Исаков может быть уволен с занимаемой должности

Симферополь, 25 сентября. Новые отставки будут проведены в крымском правительстве, сообщил осведомленный источник, приближенный к совету министров полуострова.

Крымский глава Сергей Аксенов недавно уволил вице-премьера местного правительства Евгения Кабанова и руководителя министерства строительства и архитектуры Михаила Храмова. Позже чиновников задержали по обвинению в хищении государственных средств.

«В ближайшее время будут приняты новые кадровые решения. Курс обновления структуры власти продолжится», — сообщил источник РИА Новости.

Информатор добавил, что министр транспорта Крыма Евгений Исаков также может лишиться своей должности.

Как стало известно ранее, бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество. Аналогичное наказание может коснуться и Михаила Храмова.