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Путин назвал символом мужества памятник «Брестская крепость — герой» в Белоруссии
Армия
Путин назвал символом мужества памятник «Брестская крепость — герой» в Белоруссии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин в честь 50-летнего юбилея мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» направил в Белоруссию поздравительную телеграмму.

В тексте поздравления указывается, что данный памятник является символом мужества, самоотверженности и несгибаемой воли людей.

«Народы России и Белоруссии вместе прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, выстояли и победили. Брестская крепость является важнейшим памятником тем, кто первыми встали на пути нацистских захватчиков», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также отметил, что в РФ и Белоруссии одинаково свято чтят память и подвиги своих отцов и дедов, а потому никогда не забудут те жертвы и лишения, которые выпали на долю обеих стран. Путин подчеркнул, что Москва и Минск будут активно противостоять попыткам исказить и фальсифицировать историю Великой Отечественной войны или пересмотреть ее итоги.

Стоит отметить, до этого президент России заявил, что РФ не допустит повторения трагедии Второй мировой войны: для этого будут приложены все возможные усилия.

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