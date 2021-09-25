Путин назвал символом мужества памятник «Брестская крепость — герой» в Белоруссии

Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин в честь 50-летнего юбилея мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» направил в Белоруссию поздравительную телеграмму.

В тексте поздравления указывается, что данный памятник является символом мужества, самоотверженности и несгибаемой воли людей.

«Народы России и Белоруссии вместе прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, выстояли и победили. Брестская крепость является важнейшим памятником тем, кто первыми встали на пути нацистских захватчиков», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также отметил, что в РФ и Белоруссии одинаково свято чтят память и подвиги своих отцов и дедов, а потому никогда не забудут те жертвы и лишения, которые выпали на долю обеих стран. Путин подчеркнул, что Москва и Минск будут активно противостоять попыткам исказить и фальсифицировать историю Великой Отечественной войны или пересмотреть ее итоги.

Стоит отметить, до этого президент России заявил, что РФ не допустит повторения трагедии Второй мировой войны: для этого будут приложены все возможные усилия.