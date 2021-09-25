Власти России направят свыше 74 млрд рублей на строительство школ в регионах

Москва, 25 сентября. Правительство РФ выделит более 74 млрд рублей на реализацию проекта по строительству новых школ в регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Субсидии получат 34 российских субъекта. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующая работа ведется по поручению президента Владимира Путина.

В ближайшие годы в этих регионах появится 128 современных школ и больше 93,7 тыс. дополнительных учебных мест. Помимо федеральных средств, деньги на строительство образовательных учреждений направят и сами субъекты РФ, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего на строительство школ в 2021-2024 годах в рамках госпрограммы «Развитие образования» из федерального бюджета планируется выделить 234,7 млрд рублей.

Правительство России также направит около 258 млрд рублей на поддержку одиноких родителей с детьми, чей возраст составляет от 8 до 17 лет. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.