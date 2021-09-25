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Власти России направят свыше 74 млрд рублей на строительство школ в регионах
Экономика
Власти России направят свыше 74 млрд рублей на строительство школ в регионах
wikipedia.org  /  Pepijn Schmitz / CC BY-SA 2.5

Москва, 25 сентября. Правительство РФ выделит более 74 млрд рублей на реализацию проекта по строительству новых школ в регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Субсидии получат 34 российских субъекта. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующая работа ведется по поручению президента Владимира Путина.

В ближайшие годы в этих регионах появится 128 современных школ и больше 93,7 тыс. дополнительных учебных мест. Помимо федеральных средств, деньги на строительство образовательных учреждений направят и сами субъекты РФ, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего на строительство школ в 2021-2024 годах в рамках госпрограммы «Развитие образования» из федерального бюджета планируется выделить 234,7 млрд рублей.

Правительство России также направит около 258 млрд рублей на поддержку одиноких родителей с детьми, чей возраст составляет от 8 до 17 лет. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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кабмин субсидии строительство школы регионы
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