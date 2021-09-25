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ФАН собрал топ-5 мелодрам с участием легендарного Уилла Смита
Шоу-бизнес
ФАН собрал топ-5 мелодрам с участием легендарного Уилла Смита
Кадр из фильма «Я - легенда»

Имя Уилла Смита давно известно каждому и стало синонимом высокого профессионализма и виртуозного мастерства. 25 сентября актер отмечает 53-й день рождения. Его карьера в кино началась в далеком 1990 году, тогда актер исполнил главную роль в популярном телесериале «Принц из Беверли-Хиллз», который выходил на экраны целых шесть лет. Так простой парень из бедного квартала начал строить свой путь в сценической карьере и стал настоящей легендой.

Более 20 лет Уилл Смит находится на олимпе славы, а фильмы с его участием собирают полные залы и имеют грандиозный успех. ФАН собрал топ-5 мелодрам с участием Уилла Смита, которые стоит посмотреть каждому.

В погоне за счастьем (2006)

Пронзительная история об отце-одиночке, который воспитывает пятилетнего сына и пытается делать все возможное, чтобы тот рос счастливым. Вместе они сталкиваются с нищетой и большими трудностями, несмотря на это, Крис старается создать семейный уют для своего сына. Им пришлось даже бомжевать и просить убежища в церкви. Тяжелый путь длиной в шесть лет и вера в успех привели главного героя от продавца медицинских аппаратов до успешного брокера с миллионным состоянием.

Топ-5 мелодрам с участием легендарного Уилл Смита
Кадр из фильма «В погоне за счастьем»  / 

Семь жизней (2008)

Главный герой Тим Томас попадает в аварию, в которой по его вине погибают семь человек, в том числе и его невеста. Не в силах простить себя, Тим решает спасти семь других жизней, которые нуждаются в помощи. Через год после трагедии Томас проводит серию пожертвований для тех людей, которые нуждаются в пересадке органов: легочную долю — своему брату, часть печени — работнику службы по безопасности детей, почку — тренеру по молодежному хоккею. В конечном счете Томас влюбляется в Эмили, которая нуждается в сердце: чтобы сохранить ей жизнь, он решается на самоубийство.

Топ-5 мелодрам с участием легендарного Уилл Смита
Кадр из фильма «Семь жизней»  / 

Защитник (2015)

Фильм основан на реальных событиях. Главную роль — доктора Беннета Омалу — сыграл Уилл Смит. Молодого, но талантливого патологоанатома заинтересовали необъяснимые симптомы, за которыми последовала смерть нескольких профессиональных игроков футбольной лиги в начале 2000-х годов. Беннет проводит исследование за свой счет и открывает новое заболевание. 

Топ-5 мелодрам с участием легендарного Уилл Смита
Кадр из фильма «Защитник»  / 

Призрачная красота (2016)

Главный герой Говард Инлет переживает страшную трагедию — смерть дочери, это загоняет его в глубокую депрессию. Взывая ко Вселенной, Говард пишет письма Времени, Любви и Смерти. Друзья пытаются помочь ему снова вернуться к нормальной жизни и разрабатывают нетрадиционный план. Они нанимают троих актеров, которые должны поговорить с ним от имени адресатов его писем, тем самым пытаясь заставить его двигаться дальше.

Топ-5 мелодрам с участием легендарного Уилл Смита
Кадр из фильма «Призрачная красота»  / 

Король Ричард (2021)

Фильм о прославленных теннисистках Винус и Серены Уильямс и их отце Ричарде основан на реальных событиях. Сам он никогда не играл в теннис и мало что понимал в профессиональных тренировках этого вида спорта, но он был абсолютно уверен, что его девочки достигнут мирового успеха.

Топ-5 мелодрам с участием легендарного Уилл Смита
Кадр из фильма «Король Ричард»  / 

Ранее стало известно, что голливудские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт сыграют в неизвестном триллере режиссера Джона Уоттса, который снял новую трилогию «Человек-паук». Звезды кино сыграли в киноленте «Одиннадцать друзей Оушена» 20 лет назад и произвели яркое впечатление на фанатов.

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