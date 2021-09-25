Безрукая девушка из Дагестана мечтает стать чемпионкой мира по стрельбе из лука

Несмотря на инвалидность, Сакинат Магомедова ведет активный образ жизни и занимается спортом. Упорство и терпение уже помогли ей стать двукратной чемпионкой мира по паратхэквондо. Сейчас девушка решила сменить спортивный профиль и занялась стрельбой из лука. Ее цель — попасть на Паралимпиаду в 2024 году.

«Я считаю, что это очень красивый вид спорта и не травматичный для меня. По крайней мере, по сравнению с тем видом спорта, тхэквондо. Поэтому цель попасть на Паралимпиаду у меня до сих пор есть», — поделилась спортсменка.

В качестве подготовки к Играм лучница планирует принять участие в чемпионате России по стрельбе из лука. Как рассказывает Сакинат, такая радикальная смена вида спорта поначалу давалась ей непросто, однако сейчас она чувствует себя готовой к испытаниям.

«Когда тренируешься, привыкаешь уже. Эта тяжесть уже не чувствуется. Первое время я лук поднять и удержать не могла, у меня нога потом тряслась целый день. Очень уставала, на второй день я уже не знала, как прийти на тренировку. Но сейчас я с этим справляюсь легко и просто», — отметила чемпионка.

Сакинат прекрасно справляется не только со стрельбой, но и со всеми домашними обязанностями: девушка научилась самостоятельно мыть посуду, резать торт и даже наносить макияж. Однако спортсменка призналась, что без помощи и поддержки приходится нелегко, поэтому она планирует создать фонд для нуждающихся.