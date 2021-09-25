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Депутат Чебыкин назвал важным постановление Беглова о выплате 50 тыс. рублей блокадникам Ленинграда
Политика
Депутат Чебыкин назвал важным постановление Беглова о выплате 50 тыс. рублей блокадникам Ленинграда
gov.spb.ru  /  Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Раньше категорию граждан, проживших в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, обделяли, сейчас губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исправил ситуацию. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

С 16 по 22 сентября Александр Беглов подписал пять городских законов, одно постановление губернатора Санкт‑Петербурга и 26 постановлений правительства Северной столицы. Среди них — постановление о единовременной выплате 50 тыс. рублей гражданам, прожившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. Такая мера поддержки ветеранов была инициирована губернатором Александром Бегловым, чтобы уравнять в правах всех жителей блокадного Ленинграда — независимо от наличия у них знака «Жителю блокадного Ленинграда» и принадлежности к федеральным льготникам.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин выразил благодарность губернатору и отметил, что на этом выплаты ветеранам не закончатся.

«Я благодарен Александру Дмитриевичу за то, что он уважаемую категорию наших ветеранов-ленинградцев постоянно поддерживает. Я считаю, 50 тыс. рублей — достаточно существенная сумма. Конечно, они очень нужны нашим дорогим ветеранам. Думаю, эти выплаты — не последние. Убежден, правительство Санкт-Петербурга будет изыскивать и в дальнейшем возможности выплат ветеранам», — сказал он.

Депутат Чебыкин назвал важным постановление Беглова о выплате 50 тыс. рублей блокадникам Ленинграда
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Чебыкин отметил, «ранее граждан, которые прожили в осажденном городе-герое Ленинграде до четырех месяцев, были немного обделены». Депутат считает решение губернатора о выплатах очень верным.

«То, что пережили ленинградцы в годы Великой Отечественной войны, такое не пережил ни один регион. Мы эту историю прекрасно знаем, поэтому хорошо, что такую поддержку осуществляют губернатор Санкт-Петербурга и правительство города», — заключил Чебыкин.

Депутат Чебыкин оценил важность денежных выплат ветеранам-блокадникам
Федеральное агентство новостей  / 

Единовременную денежную выплату получат 2150 петербуржцев. На эти цели из резервного фонда городского правительства выделено 107,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении действия ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Правительство Санкт-Петербурга приняло решение о продлении ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В Северной столице сохраняется требование, касающееся ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах. К ним относятся магазины, вокзалы, остановки и транспорт.

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