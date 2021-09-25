BLM угрожает «восстанием» мэру Нью-Йорка из-за обязательной вакцинации

Нью-Йорк, 25 сентября. Лидер нью-йоркского отделения движения Back Lives Matter Чивона Ньюсом пригрозила мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио протестами из-за обязательной вакцинации. Видео с обращением опубликовала журналистка Олия Скутеркастер на своей странице в Twitter.

"72% of black people in this city, from ages 18 to 44 are unvaccinated" says @newyorkvonni

At Cancel Carmines protest ,

"what is going to stop them (NYPD) from rounding up black folks"

Chivona Newsome is a co-founder of BLM Greater NY chapter. https://t.co/Me18Vgf34d pic.twitter.com/omRMDJnBN4 — Scootercaster (@ScooterCasterNY) September 24, 2021

По мнению Ньюсом, под обязательную вакцинацию в первую очередь попадают чернокожие, потому что многие из них до сих пор не делали прививку. Новые ограничения также могут привести к «облавам» на афроамериканцев. По ее данным, 72% чернокожих в возрасте от 18 до 44 лет еще не получали вакцину.

«Мы ставим город в известность. Ваш запрет не станет еще одной расистской практикой. Черные люди не собираются стоять в стороне, вы увидите еще одно восстание. Это не угроза. Это обещание, потому что наша работа — защищать свободу, и именно для этого мы здесь», — сказала Ньюсом.

В начале августа Билл де Блазио издал приказ об обязательной вакцинации для работников и клиентов спортивных залов, кинотеатров и ресторанов.

Сотрудники больницы общего профиля в городе Лоувилл в штате Нью-Йорк 13 сентября также выразили протест против обязательной вакцинации. Из-за этого приостановилась работа родильного отделения.