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BLM угрожает «восстанием» мэру Нью-Йорка из-за обязательной вакцинации
США
BLM угрожает «восстанием» мэру Нью-Йорка из-за обязательной вакцинации
Prt Scr www.facebook.com  /  vonni.renee

Нью-Йорк, 25 сентября. Лидер нью-йоркского отделения движения Back Lives Matter Чивона Ньюсом пригрозила мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио протестами из-за обязательной вакцинации. Видео с обращением опубликовала журналистка Олия Скутеркастер на своей странице в Twitter.

По мнению Ньюсом, под обязательную вакцинацию в первую очередь попадают чернокожие, потому что многие из них до сих пор не делали прививку. Новые ограничения также могут привести к «облавам» на афроамериканцев. По ее данным, 72% чернокожих в возрасте от 18 до 44 лет еще не получали вакцину.

«Мы ставим город в известность. Ваш запрет не станет еще одной расистской практикой. Черные люди не собираются стоять в стороне, вы увидите еще одно восстание. Это не угроза. Это обещание, потому что наша работа — защищать свободу, и именно для этого мы здесь», — сказала Ньюсом.

В начале августа Билл де Блазио издал приказ об обязательной вакцинации для работников и клиентов спортивных залов, кинотеатров и ресторанов.

Сотрудники больницы общего профиля в городе Лоувилл в штате Нью-Йорк 13 сентября также выразили протест против обязательной вакцинации. Из-за этого приостановилась работа родильного отделения.

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