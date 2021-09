BLM угрожает «восстанием» мэру Нью-Йорка из-за обязательной вакцинации

Нью-Йорк, 25 сентября. Лидер нью-йоркского отделения движения Back Lives Matter Чивона Ньюсом пригрозила мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио протестами из-за обязательной вакцинации. Видео с обращением опубликовала журналистка Олия Скутеркастер на своей странице в Twitter.

"72% of black people in this city, from ages 18 to 44 are unvaccinated" says @newyorkvonni

At Cancel Carmines protest ,

"what is going to stop them (NYPD) from rounding up black folks"

Chivona Newsome is a co-founder of BLM Greater NY chapter. https://t.co/Me18Vgf34d pic.twitter.com/omRMDJnBN4