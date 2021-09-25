Газета Welt am Sonntag сообщила о множестве нарушений в ходе предвыборной гонки в ФРГ

Берлин, 25 сентября. Более 4,2 тысячи нарушений зафиксированы во время предвыборной гонки в ФРГ. Об этом говорится в материале немецкой газеты Welt am Sonntag.

Основная часть зарегистрированных случаев связана с порчей имущества, прежде всего предвыборных плакатов. По словам журналистов, также имели место личные оскорбления, пропаганда и насильственные преступления.

Германист Александр Камкин ранее выразил мнение, что выборы в немецкий бундестаг (парламент), которые пройдут 26 сентября, важны и для России. Как известно, по итогам голосования будет избран новый глава исполнительной власти, с которым Москве «придется общаться» минимум четыре года.