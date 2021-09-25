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Глава МИД Армении и представитель Евросоюза обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Политика
Глава МИД Армении и представитель Евросоюза обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
wikipedia.org  /  Soghomon Matevosyan / CC BY-SA 4.0

Ереван, 25 сентября. Ситуация в Нагорном Карабахе стала темой беседы главы МИД Армении Арарата Мирзояна и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Дипломаты обсудили события в Карабахе на полях Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Стороны указали на важность возобновления переговоров по этому вопросу. Взаимодействие необходимо для урегулирования ситуации в регионе. О беседе политиков сообщили в пресс-службе армянского ведомства.

«Обе стороны отметили важность приложения усилий для обеспечения <...> безопасности и стабильности в регионе», — уточняется в заявлении.

В июле президент России Владимир Путин встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств также коснулись вопроса урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Аналогичные переговоры Путин провел и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Армения евросоюз мирзоян боррель
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