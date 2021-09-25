Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 12:19
12:18
Общество
Как на этом заработать, еще не поняли: школьники в Прикамье создали event-агентство
12:16
Армия
Эксперты NetEase восхитились ловким манером корабля «Смольный» в зоне учений НАТО
12:15
Происшествия
Завернутый в одеяло труп мужчины обнаружили возле озера Острочинное в Ленобласти
12:09
Весь мир
«Газпром» обсудил с компанией Sonatrach инвестиционные возможности в Алжире
12:08
Происшествия
Врач «неотложки» угрожал взорвать один из банков в Красном Селе
12:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова перестала здороваться с Иосифом Пригожиным после скандала с МХАТом
12:06
Армия
Аналитик Келсэлл назвал танк Т-34 символом победы СССР во Второй мировой войне
12:06
Весь мир
Египет заявил о давнем отказе эфиопских властей от сотрудничества по плотинам
12:06
Политика
Телеканал ARD по ошибке обнародовал «результаты» парламентских выборов в Германии
12:04
Общество
Врачи из Германии смогли частично восстановить сердце мыши после инфаркта
Все новости

«Я опять начала страдать»: Лера Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем
Шоу-бизнес
«Я опять начала страдать»: Лера Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем
Невские Новости  /  instagram.com / leratv

Москва, 25 сентября. Известная телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Звезда рассказала, что чувствует себя счастливой только в короткие моменты, когда отступает боль.

Бесконечные съемки, работа на телевидение отнимают у Кудрявцевой много сил. Несколько лет ведущая страдает от сильных головных болей. Как призналась звезда в Instagram-аккаунте, с наступлением осени «жесткие приступы мигрени» стали регулярными. Не так давно Лера Кудрявцева обращалась за помощью к специалистам и даже провела несколько недель в клинике, однако болезнь так и не отступила.

«Я понимаю, что счастье — это, возможно, минутное ощущение, но все же. Я опять начала страдать жесткой мигренью по осени. И когда голова не болит, чувствую себя счастливой», — рассказала о своем состоянии телеведущая.

Ухудшение состояния здоровья Кудрявцева связывает с перенесенным коронавирусом. Помимо головных болей звезда страдает от апатии, упадка сил и даже панических атак. По мнению ведущей, COVID-19 негативно сказался на ее нервной системе и на восстановление может уйти большое количество времени.

Сама телезвезда уже задумалась, что в ее жизни началась черная полоса. После заражения коронавирусом Лера Кудрявцева неудачно упала и получила перелом копчика. Серьезные проблемы со здоровьем были и у ее матери, которая в прошлом году перенесла инсульт. По признанию ведущей, благодаря помощи специалистов ее родительница смогла оправиться от удара, однако восстановление идет не так хорошо, как хотелось бы.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «Я опять начала страдать»: Лера Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем
здоровье кудрявцева телеведущая
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru