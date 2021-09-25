«Я опять начала страдать»: Лера Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем

Москва, 25 сентября. Известная телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Звезда рассказала, что чувствует себя счастливой только в короткие моменты, когда отступает боль.

Бесконечные съемки, работа на телевидение отнимают у Кудрявцевой много сил. Несколько лет ведущая страдает от сильных головных болей. Как призналась звезда в Instagram-аккаунте, с наступлением осени «жесткие приступы мигрени» стали регулярными. Не так давно Лера Кудрявцева обращалась за помощью к специалистам и даже провела несколько недель в клинике, однако болезнь так и не отступила.

«Я понимаю, что счастье — это, возможно, минутное ощущение, но все же. Я опять начала страдать жесткой мигренью по осени. И когда голова не болит, чувствую себя счастливой», — рассказала о своем состоянии телеведущая.

Ухудшение состояния здоровья Кудрявцева связывает с перенесенным коронавирусом. Помимо головных болей звезда страдает от апатии, упадка сил и даже панических атак. По мнению ведущей, COVID-19 негативно сказался на ее нервной системе и на восстановление может уйти большое количество времени.

Сама телезвезда уже задумалась, что в ее жизни началась черная полоса. После заражения коронавирусом Лера Кудрявцева неудачно упала и получила перелом копчика. Серьезные проблемы со здоровьем были и у ее матери, которая в прошлом году перенесла инсульт. По признанию ведущей, благодаря помощи специалистов ее родительница смогла оправиться от удара, однако восстановление идет не так хорошо, как хотелось бы.