Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 12:19
12:18
Общество
Как на этом заработать, еще не поняли: школьники в Прикамье создали event-агентство
12:16
Армия
Эксперты NetEase восхитились ловким манером корабля «Смольный» в зоне учений НАТО
12:15
Происшествия
Завернутый в одеяло труп мужчины обнаружили возле озера Острочинное в Ленобласти
12:09
Весь мир
«Газпром» обсудил с компанией Sonatrach инвестиционные возможности в Алжире
12:08
Происшествия
Врач «неотложки» угрожал взорвать один из банков в Красном Селе
12:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова перестала здороваться с Иосифом Пригожиным после скандала с МХАТом
12:06
Армия
Аналитик Келсэлл назвал танк Т-34 символом победы СССР во Второй мировой войне
12:06
Весь мир
Египет заявил о давнем отказе эфиопских властей от сотрудничества по плотинам
12:06
Политика
Телеканал ARD по ошибке обнародовал «результаты» парламентских выборов в Германии
12:04
Общество
Врачи из Германии смогли частично восстановить сердце мыши после инфаркта
Все новости

Женщина-водитель погибла в ДТП под Ростовом, вылетев через лобовое стекло
Происшествия
Женщина-водитель погибла в ДТП под Ростовом, вылетев через лобовое стекло
управление ГИБДД по Ростовской области  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 25 сентября. На 992 км автодороги М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области в результате аварии погибла женщина, которая управляла автомобилем Nissan X-Trail. 

Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, сообщение о ДТП поступило в половину восьмого сегодня утром. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение. В результате столкновения, она выпала через лобовое стекло и от удара скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Ранее ФАН рассказывал, как в Орловском районе Ростовской области на 98-м километре автодороги «Котельниково — Песчанокопское» произошла авария со смертельным исходом.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Женщина-водитель погибла в ДТП под Ростовом, вылетев через лобовое стекло
ростовская область дтп с погибшими
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru