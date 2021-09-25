Женщина-водитель погибла в ДТП под Ростовом, вылетев через лобовое стекло

Ростов-на-Дону, 25 сентября. На 992 км автодороги М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области в результате аварии погибла женщина, которая управляла автомобилем Nissan X-Trail.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, сообщение о ДТП поступило в половину восьмого сегодня утром. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение. В результате столкновения, она выпала через лобовое стекло и от удара скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как в Орловском районе Ростовской области на 98-м километре автодороги «Котельниково — Песчанокопское» произошла авария со смертельным исходом.