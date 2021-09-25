Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 12:18
12:18
Общество
Как на этом заработать, еще не поняли: школьники в Прикамье создали event-агентство
12:16
Армия
Эксперты NetEase восхитились ловким манером корабля «Смольный» в зоне учений НАТО
12:15
Происшествия
Завернутый в одеяло труп мужчины обнаружили возле озера Острочинное в Ленобласти
12:09
Весь мир
«Газпром» обсудил с компанией Sonatrach инвестиционные возможности в Алжире
12:08
Происшествия
Врач «неотложки» угрожал взорвать один из банков в Красном Селе
12:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова перестала здороваться с Иосифом Пригожиным после скандала с МХАТом
12:06
Армия
Аналитик Келсэлл назвал танк Т-34 символом победы СССР во Второй мировой войне
12:06
Весь мир
Египет заявил о давнем отказе эфиопских властей от сотрудничества по плотинам
12:06
Политика
Телеканал ARD по ошибке обнародовал «результаты» парламентских выборов в Германии
12:04
Общество
Врачи из Германии смогли частично восстановить сердце мыши после инфаркта
Все новости

Африканские СМИ раскритиковали Францию за нежелание помочь Мали справиться с террористами
Весь мир
Африканские СМИ раскритиковали Францию за нежелание помочь Мали справиться с террористами
Федеральное агентство новостей  / 

Власти Франции опасаются потерять доступ к природным богатствам Мали, поэтому выступают против взаимодействия Москвы и Бамако, пишет издание NouvellesPlus.

После сообщений о возможном сотрудничестве между африканским государством и Российской Федерацией в области безопасности, западные дипломаты выступили с резкой критикой. Особенно остро на новость отреагировала Пятая республика, во внешнеполитическом ведомстве которой заявили, что подобный шаг «несовместим» с военным присутствием Парижа в бывшей колонии.

Кроме того, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что приостановит какое-либо взаимодействие с Бамако, если соглашение с Россией будет подписано. Загадкой остается лишь то, чего так боятся в Европе и на Западе?

Дело в том, что в 2013 году бывшая метрополия инициировала на территории африканского государства антитеррористическую операцию «Бархан», однако ее результаты не устроили ни население Мали, ни налогоплательщиков Пятой республики. Французы не видят смысла ни в смертях солдат коалиции G5 Sahel, ни в потраченных на ее обеспечение средствах.

Африканские СМИ раскритиковали Францию за нежелание помочь Мали справиться с террористами
Global Look Press  / Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

По мнению автора статьи Омара Мбико, в Елисейским дворце банально боятся эффективности российских инструкторов, которых на Западе связывают с «ЧВК Вагнера». Последние официально занимаются обучением бойцов правительственной армии ЦАР (FACA). При консультативной поддержке отечественных специалистов местные военнослужащие за считанные месяцы разгромили конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и продолжают зачищать страну от боевиков.

Если ВС Мали получат такую же подготовку, республика откажется от неэффективного военного континента Франции, а значит бывшая метрополия потеряет доступ к ее природным ресурсам. Несмотря на нежелание европейцев видеть взаимодействие Москвы и Бамако, население африканской страны одобряет решение переходного правительства во главе с полковником Ассими Гоита.

Последний пообещал провести выборы президента в начале 2022 года, поэтому сотрудничество с профессионалами в области безопасности видится логичным и своевременным. Тем не менее в понедельник, 20 сентября, глава МИД Европейского союза Жозеп Боррель охарактеризовал возможность такого контакта как нежелательную.

Африканские СМИ раскритиковали Францию за нежелание помочь Мали справиться с террористами
flickr.com  / Mark Fischer

Подобное заявление выглядит как минимум странным на фоне того, что ЕС занимается обучением и подготовкой Вооруженных сил Мали в рамках миссии European Union Training Mission (EUTM). Очевидно, что помощь Москвы позволила бы справиться армии республики с террористической угрозой, подчеркнул Мбико.

Примечательно и то, что международных норм, ограничивающих подобную деятельность, попросту не существует. Это, к слову, понимают и жители Мали, которые регулярно выходят на пророссийские демонстрации в Бамако, а главное — с завидным постоянством организовывают антифранцузские митинги.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Африканские СМИ раскритиковали Францию за нежелание помочь Мали справиться с террористами
россия франция африка ресурсы мали
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru