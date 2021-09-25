У этого праздника нет официального статуса, хотя в течение года его празднуют дважды, а своим профессиональным днем его считают десятки тысяч сотрудников кадровых служб во всех регионах России. Почему же День кадровика до сих пор не получил «строчку» в национальном календаре праздничных дат? Когда отмечать его правильно? И как отпразднуют его специалисты по кадрам в нынешнем году? Об этом подробно читайте в обзоре ФАН.

Как появился День кадровика в России

Праздник посвящен сотрудникам кадровых служб. Независимо от масштабов бизнеса или производства, в его структуре не обойтись без человека, который будет:

обеспечивать компанию квалифицированными кадрами;

контролировать кадровый документооборот;

следить за трудовой дисциплиной;

создавать в коллективе благоприятный микроклимат;

формировать условия для повышения квалификации сотрудников.

Профессия «специалист по кадрам» включена в общероссийский справочник должностей руководителей и специалистов. А обучению специалистов посвящены образовательные программы вузов и колледжей. Настоящий профессионал в своей сфере должен досконально владеть вопросами трудового законодательства и разбираться в тонкостях ведения кадровой документации. А если он обладает еще и навыками психолога, то сможет реализовать себя в профессии HR-менеджера.

Федеральное агентство новостей /

С инициативой признать значимость специальности и важность труда кадровых работников в 2005 году выступили представители профессионального объединения — Национального союза кадровиков. В рамках Всероссийского конгресса они предложили установить праздничный день для специалистов отрасли.

Датой Дня кадровика выбрали 24 мая как исторически значимый день для трудящихся Российской империи. В 1835 году вышло постановление, которое определяло условия взаимоотношений работодателей и нанятых работниках на фабриках. Этим постановлением впервые в истории России закреплялись нормы труда, вводились понятия «трудовой договор» и почасовая оплата.

Когда отмечать День кадровика — 24 мая или 12 октября

Несмотря на то, что праздник в России появился более 15 лет назад, официальный статус он так и не получил. Поэтому специалисты, не входящие в профессиональные организации, могут отмечать его в другой день. В особенности вторая дата, 12 октября, распространена среди специалистов по кадрам, которые трудятся в силовых ведомствах ― полиции, ВС, Росгвардии.

Она связана с изданием в 1918 году документа, который регламентировал создание рабоче-крестьянской милиции в Советском Союзе. Так как в этом документе впервые отмечалась необходимость создания кадровых отделов при милиции, дата стала достойным обоснованием праздника и прижилась наряду с майской.

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Как отметят День кадрового работника в 2021 году

В нынешнем году праздник выпадает на рабочий день, поэтому провести его придется на рабочем месте. Однако к торжественной дате профессиональные объединения, как правило, готовят мероприятия: круглые столы, семинары, конференции. Они посвящаются обсуждению профессиональных тем:

трудовых отношений;

изменениям законодательства;

особенностям решения трудовых конфликтов в компании;

устранению ошибок, которые могут допускать в работе сотрудники кадровых служб.

Посещение таких мероприятий важно, так как позволяет быть в курсе тенденций в отрасли, вовремя реагировать на законодательные изменения и внедрять новые практики в работу компании.

Чтобы упростить доступ к информации и сделать работу кадровиков более эффективной, подобные мероприятия проводят и в режиме онлайн. В этом году с такой инициативой выступил профессиональный журнал для работников кадровых служб. Так что отдохнуть в праздничный день кадровику вряд ли удастся: скорее провести праздник с пользой.