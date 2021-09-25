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Экономист Воронов перечислил основные риски ипотеки
Экономика
Экономист Воронов перечислил основные риски ипотеки
pixabay.com

Москва, 25 сентября. Ипотека является самым доступным способом покупки жилья, однако при оформлении жилищного кредита следует учитывать различные риски.

Заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов рассказал «ФедералПресс», как безопасно приобрести жилье. По ее словам, платеж по ипотеке не должен превышать 40% от совокупного дохода заемщика. При этом перед оформлением кредита необходимо заранее подумать о финансовой подушке безопасности. Как уточнил специалист, эта сумма должна быть не менее шести ежемесячных платежей по ипотеке.

Воронов добавил, что реальные ипотечные ставки сейчас близки к нулю. Учитывая, что инфляция составляет около 6,5%, то ставка по кредиту равна чуть более 0,56% годовых, подчеркнул эксперт. Он не исключил, что инфляция может ускориться до 8%, и тогда стоимость ипотеки будет отрицательная.

Аналитик Александр Сараев ранее предположил, что объем ипотечного кредитования в России может установить новый рекорд. Он прогнозирует, что российские банки по итогам 2021 года выдадут кредитов на покупку недвижимости на 4,5 трлн рублей.

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ипотека кредиты жилье
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