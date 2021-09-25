Сериал «Основание» по циклу Айзека Азимова вышел на Apple TV+

Лос-Анджелес, 25 сентября. Сервис Apple TV+ показал первые серии нового проекта «Основание». Сериал снят по циклу знаменитого писателя-фантаста Айзека Азимова.

«Основание» рассказывает о Галактической империи, приближающейся к гибели. О катастрофе предупреждает ученый Гэри Селдон, который и создает организацию под названием «Основание». Цель этого объединения — помочь восстановить цивилизацию после гибели империи. Однако находятся люди, которые не хотят мириться с трагичным будущим.

Главные роли в сериале сыграли Лу Льобелл, Лаура Бирн, Джаред Харрис и другие актеры. Пока на Apple TV+ показали два эпизода сериала. Следующие серии «Основания» будут выходить на платформе раз в неделю.

Параллельно еще одна премьера состоялась на Netflix. Сервис выпустил мини-сериал режиссера Майка Флэнегана «Полуночная месса».

Ранее сервис Apple TV+ показал трейлер драмы «Финч», которая должна выйти на платформе. Главную роль в ленте сыграл Том Хэнкс.