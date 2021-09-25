Аналитик NI предложил ВВС США отправить в утиль устаревшие самолеты для «победы» над РФ

Вашингтон, 25 сентября. Вашингтону придется утилизировать большое количество самолетов ВВС США, чтобы иметь возможность конкурировать с РФ в воздухе, считают американские аналитики.

Соединенные Штаты тратят колоссальные суммы на оборонную сферу, ввиду чего военно-воздушные силы страны должны находиться в превосходном состоянии, однако на деле это далеко не так, заявил американский журналист Стивен Сильвер в статье для 19FortyFive, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Он сослался на министра ВВС США Фрэнка Кендалла, который в ходе выступления на конференции Ассоциации ВВС указал на большие проблемы в этой области.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов обладают в настоящий момент огромным количеством устаревших крылатых машин, которым прямая дорога в утиль, заявил министр. Подобные меры нужны для того, чтобы освободить место для новых современных самолетов, а также беспилотных летательных аппаратов, объяснил Кендалл. Он призвал конгрессменов активизировать усилия в этом направлении, чтобы дать возможность США конкурировать с оппонентами.

«Даже имея такие ресурсы, мы не добьемся успеха в борьбе, если не избавимся от устаревших систем и разработок. На сегодняшний день наша команда не в состоянии одержать победу в противостоянии с Россией и Китаем и добиться сдерживания этих держав в воздухе», — подчеркнул министр.

Проблема устаревшей авиационной техники в ВВС США появилась уже достаточно давно, отметил Сильвер. По его словам, Кендалл видит эти трудности и осознает их масштаб, так как еще при администрации Барака Обамы, с которой работал министр, были осуществлены некоторые попытки решить эту проблему. В те годы предлагалось ликвидировать целые авиапарки «ветхих» самолетов, однако сейчас речь идет всего лишь о небольших партиях, подчеркнул аналитик.

Американские войска действительно имеют огромное количество старой авиационной техники, ввиду чего ВВС Соединенных Штатов выглядят весьма неприглядно на фоне ВКС РФ, которые пополняются новыми самолетами, вызывая зависть у генералов из США, констатировал журналист. Резюмируя, Сильвер добавил, что Вашингтон оказался на месте догоняющего, предложив отправить на свалку весь летающий «хлам», чтобы иметь возможность противостоять Москве в случае войны.

Ранее американские журналисты составили список самых провальных истребителей, которые стояли на вооружении ВВС США. Примечательно, что среди старых крылатых машин из прошлого века в перечне оказался и современный стелс-истребитель F-35, который, по мнению аналитиков, получился неимоверно дорогим, но при этом он не оправдал надежды военных.