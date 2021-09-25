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Рогозин: запуск спутника «Скиф» позволит России развернуть систему широкополосного интернета
Технологии
Рогозин: запуск спутника «Скиф» позволит России развернуть систему широкополосного интернета
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 25 сентября. Запуск спутника «Скиф» станет первым шагом в создании российской системы широкополосного доступа в интернет. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В настоящее время в России разрабатывается система низкоорбитальных космических аппаратов для обеспечения широкополосного доступа в интернет. В состав системы войдут спутники «Скиф».

«Первым запуском «Скифа» мы закрепим за собой необходимую орбитальную позицию, которая потребуется для развертывания полноценной системы», — написал глава Роскосмоса в своем микроблоге Twitter.

Ранее стало известно, что специалисты предприятия «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» приступили к изготовлению первого космического аппарата «Скиф». Запуск спутника запланирован на октябрь 2022 года. Система будет состоять из 12 космических аппаратов.

Ранее Роскосмос объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ по изучению проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну. Специалистам необходимо разработать рекомендации и требования к изделиям ракетно-космической техники, которые смогут обеспечить надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне. Общая стоимость контракта — 1,7 миллиарда рублей, передает «Царьград».

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россия рогозин спутник скиф
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