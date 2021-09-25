Германист Камкин указал на важность выборов в бундестаг для России

Москва, 25 сентября. Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября в ФРГ. Эта процедура важна и для российской стороны, заявил германист Александр Камкин.

После выборов в немецкий парламент депутаты изберут нового главу исполнительной власти. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что на этот раз не будет претендовать на должность.

В беседе с журналистами «ПолитРоссии» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Камкин отметил, что из всех участников предстоящих выборов в ФРГ четкое отношение к Москве проявляют лишь представители партии «Альтернатива для Германии». Члены объединения не раз выступали за союз и снятие санкций с РФ.

У всех остальных политических сил как минимум неоднозначный настрой в отношении Москвы. Именно поэтому процедура голосования в Берлине имеет большое значение для России. Ведь стране нужно поддерживать коммуникацию с Европой. А Германия в этом плане всегда была и будет ключевым контактом, объяснил Камкин.

«От результата этих выборов для нас многое зависит – с победителем нам придется общаться минимум четыре года», — уточнил эксперт.

Ранее биограф Меркель журналист Ральф Больман заявил, что после ухода канцлера отношения между РФ и ФРГ изменятся. Он уверен, что между странами не будет тесного взаимодействия.