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Минобороны Белоруссии сообщило о возвращении военных с учений стран ШОС

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 10:48
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило о возвращении военных с учений стран ШОС
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Минск, 25 сентября. Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии вернулись в страну после международных антитеррористических учениях «Мирная миссия — 2021», проходивших на территории России.

Как сообщает белорусское военное ведомство, воинские подразделения прибыли на аэродром Мачулищи в Минской области.

«Белорусский воинский контингент, принимавший участие в международном антитеррористическом учении "Мирная миссия — 2021", прибыл на аэродром Мачулищи. Учение проходило на полигоне Донгуз в Оренбургской области», — указывается в заявлении.

По информации минобороны страны, руководство учений стран Шанхайской организации сотрудничества высоко оценило действия белорусских бойцов. Они смогли проявить необходимые навыки для четкого взаимодействия с коллегами из России, Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области состоялась торжественная церемония закрытия военных учений стран ШОС «Мирная миссия — 2021».

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белоруссия учения шос мирная миссия — 2021
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