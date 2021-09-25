Все мы знаем, что автомобиль давно перестал быть роскошью, превратившись в комфортное средство передвижения. Недаром многие семьи предпочитают иметь в собственности два или даже несколько авто. А уж сколько в наше время производится разновидностей и марок машин — сложно перечесть. И все они существуют благодаря трудовой деятельности специалистов-машиностроителей. Впрочем, машиностроение — это не только производство легкового, грузового, сельскохозяйственного и другого автотранспорта, но и создание космических кораблей, ядерных реакторов и субмарин, а также множества более прозаических механизмов и оборудования — станков, пылесосов, холодильников и так далее. Словом, машиностроение издавна принадлежит к одной из фундаментальных отраслей экономики страны. Неудивительно, что профессионалы-машиностроители давно обзавелись собственным праздником. День машиностроителя входит в официальный перечень календарных дат России и отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. Таким образом, в 2021 году торжественные мероприятия выпадут на 26 сентября. В тот же день машиностроителей чествуют и в некоторых других странах СНГ. ФАН рассказывает об истории возникновения праздника День машиностроителя, его традициях и особенностях.

Федеральное агентство новостей /

Как появился праздник?

День машиностроителя был заложен еще во времена Советского Союза, однако само машиностроение в России и в мире, безусловно, возникло гораздо раньше, ведь люди стараются облегчить и оптимизировать свой труд на протяжении всей истории существования человечества. Можно сказать, одним из первых мастеров-машиностроителей был еще великий Леонардо да Винчи с его станками. Впрочем, отрасль как таковая зародилась лишь в XVIII веке с началом промышленной революции и отказа от мануфактур.

Считается, что в России первым машиностроительным предприятием стал Санкт-Петербургский завод Франца Берда, открытый в 1804 году. Вначале на нем создавали паровые двигатели, а впоследствии — механизмы, предназначенные для железных дорог и судостроения. С тех пор машиностроение развивалось гигантскими шагами, и от примитивных станков государство вскоре пришло к возведению космических кораблей и других интеллектуальных машин, которыми все мы, не задумываясь, пользуемся в повседневной жизни. И даже несмотря на то, что машиностроительные бренды-гиганты расположены за пределами нашей страны, ежегодный объем продукции, произведенной на территории России, превышает 100 миллиардов долларов.

Но вернемся ко временам СССР. В 60-е годы в стране началось массовое введение различных профессиональных праздников, таким образом правительство решило поддержать советских рабочих, совершивших немало трудовых подвигов как в годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время. Официальное решение о том, какого числа следует праздновать День машиностроителя, было обнародовано в специальном указе, вышедшем в августе 1966 года. В 1980 году праздник был закреплен новым указом, распространяющимся как на День машиностроителя, так и на другие торжественные даты.

pixels.com / Daniel Smyth

Традиции празднования Дня машиностроителя в России

Виновниками торжеств, проводимых по случаю Дня машиностроителя, становятся рабочие и инженеры, представляющие машиностроительную отрасль. В этот день на профильных предприятиях всей страны организуют торжественные собрания и митинги, лучших работников награждают ценными подарками и памятными дипломами, а некоторые удостаиваются особой чести — присвоения почетного звания «Заслуженный машиностроитель», которое в большинстве случаев можно получить лишь по прошествии 15–20 непрерывных лет, отданных отрасли. Молодые профессионалы-машиностроители с удовольствием встречаются в этот день с ветеранами предприятий, которые всегда готовы передать новому поколению полезный опыт, порадоваться нынешним успехам и достижениям индустрии. Также руководители многих предприятий проводят для трудовых коллективов корпоративы, концерты, конкурсы профессионального мастерства и другие развлекательные мероприятия. А некоторые заводы проводят в этот день экскурсии для всех желающих.