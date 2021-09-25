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ФАН публикует кадры с места взрыва газа в Ростове-на-Дону

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 11:59
Происшествия
ФАН публикует кадры с места взрыва газа в Ростове-на-Дону
пресс-служба МЧС по Ростовской области  /  Пресс-служба МЧС по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 25 сентября. Утром в одной из ростовских многоэтажек, расположенной по адресу Магнитогорская 3/1 прогремел взрыв.

Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, предварительная причина — хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир пятого этажа многоквартирного дома. По итогам осмотра помещения, выявлены повреждения межквартирных перегородок, угрозы обрушения нет. Из дома было эвакуировано 23 человека.

В результате инцидента пострадал один человек — мужчина 1959 года рождения. Он находится в сознании и сейчас ему оказывается медицинская помощь. 

Спасателям пришлось вскрывать двери квартир, возгорания не было. Всего в операции было задействовано 8 единиц техники и 31 человек личного состава.

Ранее ФАН сообщал, что взрыв бытового газа произошел сегодня утром на первом этаже жилого дома в Верхней Пышме. В результате инцидента произошло обрушение межквартирных перегородок. Несущие конструкции дома остались целы. Возгорания обнаружено не было.

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