ФАН публикует кадры с места взрыва газа в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 25 сентября. Утром в одной из ростовских многоэтажек, расположенной по адресу Магнитогорская 3/1 прогремел взрыв.

Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, предварительная причина — хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир пятого этажа многоквартирного дома. По итогам осмотра помещения, выявлены повреждения межквартирных перегородок, угрозы обрушения нет. Из дома было эвакуировано 23 человека.

В результате инцидента пострадал один человек — мужчина 1959 года рождения. Он находится в сознании и сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Спасателям пришлось вскрывать двери квартир, возгорания не было. Всего в операции было задействовано 8 единиц техники и 31 человек личного состава.

Ранее ФАН сообщал, что взрыв бытового газа произошел сегодня утром на первом этаже жилого дома в Верхней Пышме. В результате инцидента произошло обрушение межквартирных перегородок. Несущие конструкции дома остались целы. Возгорания обнаружено не было.