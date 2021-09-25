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Эксперт по энергетике Родионов: выборы в бундестаг не повлияют на сертификацию «СП-2»
Политика
Эксперт по энергетике Родионов: выборы в бундестаг не повлияют на сертификацию «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 сентября. Новое руководство Германии вряд ли станет оказывать противодействие сертификации «Северного потока — 2», считает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября. Текущими фаворитами в ходе избирательной кампании ФРГ являются представители Социал-демократической партии (СДПГ). Кирилл Родионов отметил, что лидерство политического объединения во многом связано с Олафом Шольцом — министром финансов и действующим вице-канцлером. Кандидат от СДПГ ранее заявлял, что газопровод «СП-2» может быть достроен в феврале текущего года.

«В этой связи Шольц вряд ли будет противодействовать уже начавшемуся процессу сертификации газопровода, даже в том случае, если в состав правящей коалиции войдут «зеленые» — в пользу создания такой коалиции высказалось 17% респондентов, опрошенных агентством FGW», — сообщил эксперт.

Родионов также заявил, что «Северный поток — 2» является выгодным энергетическим проектом для самой Германии. После запуска газопровода ФРГ станет ключевым транзитным хабом для всей Европы, а строительство новых газораспределительных систем обеспечит жителей страны дополнительными рабочими местами, заключил эксперт по энергетике.

Как стало известно ранее, кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Зеленые» Анналена Бербок пообещала препятствовать «Северному потоку — 2». По ее словам, газопровод не должен получить разрешения для эксплуатации.

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выборы германия северный поток
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