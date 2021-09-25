Самые популярные у россиян направления в бархатный сезон назвали эксперты Tutu.ru

Москва, 25 сентября. Сервис поездок и путешествий Tutu.ru провел исследование и выяснил, что в бархатный сезон россияне предпочитают отдыхать в Армении, Узбекистане, Киргизии и Турции.

В двадцатку популярных стран также входит Кипр, Греция, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Египет, Черногория. Самостоятельно путешествовать по стране россияне в сентябре стали меньше на 5%, число бронирований авиабилетов на международные рейсы выросло на 13%.

Аналитики сервиса путешествий отмечают, что в сентябре снизился средний чек за перелет внутри страны. В середине августа передвижение на самолета внутри страны стоило в среднем 8-8,3 тыс. рублей в одну сторону, в середине сентября средний чек снизился до 6,3-6,6 тыс. рублей, подсчитали специалисты.

Бархатный сезон на российских курортах продлится до конца сентября, однако сейчас погода прохладная и дождливая. Температура воздуха на Черноморском побережье не поднимется до конца недели выше +20 градусов.