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Самые популярные у россиян направления в бархатный сезон назвали эксперты Tutu.ru
Общество
Самые популярные у россиян направления в бархатный сезон назвали эксперты Tutu.ru
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 25 сентября. Сервис поездок и путешествий Tutu.ru провел исследование и выяснил, что в бархатный сезон россияне предпочитают отдыхать в Армении, Узбекистане, Киргизии и Турции.

В двадцатку популярных стран также входит Кипр, Греция, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Египет, Черногория. Самостоятельно путешествовать по стране россияне в сентябре стали меньше на 5%, число бронирований авиабилетов на международные рейсы выросло на 13%.

Аналитики сервиса путешествий отмечают, что в сентябре снизился средний чек за перелет внутри страны. В середине августа передвижение на самолета внутри страны стоило в среднем 8-8,3 тыс. рублей в одну сторону, в середине сентября средний чек снизился до 6,3-6,6 тыс. рублей, подсчитали специалисты.

Бархатный сезон на российских курортах продлится до конца сентября, однако сейчас погода прохладная и дождливая. Температура воздуха на Черноморском побережье не поднимется до конца недели выше +20 градусов.

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