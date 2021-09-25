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Садальский обвинил Михалкова в лишении возможности получить звание народного артиста
Шоу-бизнес
Садальский обвинил Михалкова в лишении возможности получить звание народного артиста
instagram.com  /  @stassadal

Москва, 25 сентября. Актер Станислав Садальский нелестно отозвался о режиссере Никите Михалкове. Он утверждает, что не получил звание народного артиста РФ по вине именитого кинодеятеля.

Садальский в деталях рассказал, почему до сих пор не получил почетное звание. По словам актера, те, кто говорит, что стал народным артистом просто так, на самом деле лукавят.

«Чтобы его получить, надо пройти четыре организации, собрать очень много документов», — пояснил артист.

Актер утверждает, что не хотел заниматься этим вопросом, но за несколько месяцев до его 70-летия к Садальскому обратилась представительница Гильдии киноактеров Валерия Гущина. Именно она настояла на отправке документов, однако в Минкультуры бумаги так и не получили. Актеру передали, что Михалков сказал выбросить документы.

Как утверждает Садальский, точно так же в министерство не отправили бумаги для присвоения звания народного артиста Владимиру Конкину, которому исполнилось 70 лет 19 августа. По словам актера, здесь тоже не обошлось без вмешательства режиссера. Эта ситуация не печалит, а смешит артиста.

«Предлагаю, чтобы и мое, и Конкина звания отдали Михалкову. Чтобы он был трижды народный артист!» — отметил Садальский в интервью «Экспресс газете».

Актер ранее вспомнил о былых романах с коллегами. Например, Садальский показал фото со своими экс-возлюбленными — Татьяной Васильевой и Жанной Эппле.

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кино михалков садальский
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