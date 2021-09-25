Пермь и Уфа готовы принять Олимпиаду-2036

Москва, 25 сентября. Сразу шесть российских городов изъявили желание принять Олимпийские игры, которые пройдут в 2036 году. Предметной подготовкой заявок пока занимаются только в двух регионах.

Среди городов, готовых принять летнюю Олимпиаду, оказались Пермь, Уфа, Ростов-на-Дону, Владивосток, Сочи и Новосибирск. Заявки пока готовят лишь во Владивостоке и Ростовской области.

Как отметили в мэрии Владивостока, подготовка к столь масштабному спортивному мероприятию позволит внести ощутимый вклад в социально-экономическое развитие Приморья. При этом чиновники признались, что пока в городе нет нужной спортивной базы, пишет URA.RU.

В пресс-службе мэрии Уфы отметили, что столица Башкирии как раз обладает развитой инфраструктурой. Город довольно часто проводит международные турниры по разным видам спорта.

«В ближайшие годы будут построены еще несколько крупных спортивных объектов», — добавили в мэрии.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее говорил, что Игры 2036 года могут пройти сразу в нескольких городах. По его словам, подобная заявка на проведение Олимпиады была бы более интересна, чем отдельный объект.