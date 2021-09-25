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Всемирный день туризма: как присоединиться и провести нескучно в 2021 году
Общество
Всемирный день туризма: как присоединиться и провести нескучно в 2021 году
Федеральное агентство новостей  / 

Праздник, который объединяет миллионы жителей из всех стран мира, ежегодно проходит 27 сентября. День туризма становится отличной возможностью, чтобы рассказать о своем увлечении и любимых туристических направлениях. А еще — поздравить людей, занятых в сфере организации отдыха: по статистике, для каждого девятого жителя Земли туризм служит не развлечением, а единственным средством заработка.

Как появился Всемирный день туризма

Инициатором праздника стала Всемирная туристическая организация (UNWTO), созданная в структуре Организации Объединенных Наций в 1974 году. По предложению представителей UNWTO был учрежден Всемирный день туризма, который впервые прошел в 1980 году.

Датой проведения выбран день принятия устава UNWTO: в течение 40 лет 27 сентября на международном уровне принято говорить о значимости туризма, его ценности для развитых и развивающихся стран, выборе новых туристических направлений и поддержке существующих.

Ежегодно накануне проведения праздника представители UNWTO объявляют его идею. Первый Всемирный день туризма в 1980 году рассматривал влияние туристической отрасли на сохранение общечеловеческого культурного наследия. С ростом благосостояния людей в развитых странах и созданием традиционных турнаправлений менялись и идеи праздника:

  • лучшее в путешествии;
  • туризм ради развития и образования;
  • свободное перемещение, которое создает новый мир;
  • высококлассный персонал, высокое качество отдыха.

В 2015 году общая численность туристов в мире достигла миллиарда человек, что побудило Всемирную туристическую организацию к разработке концепции устойчивого развития отрасли. Она была принята и провозглашена в 2017 году и реализуется до настоящего времени. Ее главные задачи — поддержка населения развивающихся стран, которые в большей мере, чем развитые, зависят от индустрии гостеприимства.

Главные факты о Всемирном дне туризма — обзор ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

День туризма в 2021 году

Устойчивое развитие отрасли было прервано глобальной пандемией, которая заставила искать новые направления путешествий, — одновременно ценные и безопасные для туристов. Поэтому в 2020 году на международном уровне была провозглашена инициатива развивать индустрию гостеприимства сельских районов: экотуризм, демонстрирующий природную красоту регионов и самобытность местного населения, стал одним из трендов нового времени.

В 2021 году, когда отрасль лишь начала оправляться от потрясений глобальной пандемии, День туризма решили посвятить самой уязвимой части населения планеты — людям с ограниченными возможностями. «Туризм для инклюзивного роста» — так звучит идея праздника в нынешнем году. Она подразумевает воздание равных возможностей для людей с физическими ограничениями в выборе направлений для путешествий, в знакомстве с культурой и историей других стран, равенстве в комфорте и безопасности международных поездок.

Экотуризм стал одним из трендов нашего времени
pixabay.com  / 

Как отметить 27 сентября День туризма

Чтобы не остаться в стороне, можно запланировать активный отдых. Внутренний туризм не менее интересен, чем международный, а по уровню безопасности превосходит его. В нашей стране немало направлений, которые привлекательны круглый год. Можно запланировать поездку в самые красивые города России, отправиться в Крым или на Байкал. В конце сентября погода комфортна на всей территории страны, а значит, этот период идеально подходит для путешествий.

Если возможности для многодневной поездки нет, можно пройтись по экскурсионным маршрутам своего города, напомнить себе о его истории и культуре, посетить музей или картинную галерею. В некоторых регионах, например, в Московской области, в этот день музеи будут открыты для бесплатных посещений. После экскурсии можно заполнить свои соцсети новыми фотографиями с хештегом #деньтуризма.

А если рабочая неделя совсем не оставляет времени для прогулок, совершить экскурсию можно и онлайн. Такую возможность предоставляют музеи Москвы и Санкт-Петербурга, например, Третьяковская галерея, Московский Кремль, Эрмитаж, Русский музей. Среди знаменитых музеев с мировым именем, которые также можно посетить виртуально: парижский Лувр, музей Ватикана, музей Дали в Фигерасе и Национальный музей естественной истории в Вашингтоне. 

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