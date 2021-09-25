Мужчина поджег себя перед дворцом президента Уругвая

Монтевидео, 24 сентября. 32-летний мужчина, который устроил акт самосожжения на площади Независимости перед резиденции президента Уругвая Луиса Лакалье Поу, скончался. Об этом сообщило местное издание Montevideo Portal.

Ningún familiar del hombre que se prendió fuego en Plaza Independencia se acercó al Centro Nacional de Quemados (Cenaque), donde murió. https://t.co/w1Y4hgxdeh — Montevideo Portal (@portalmvd) September 23, 2021

По словам директора Национального ожогового центра, (Cenaque) Сесилии Хакембрух, пострадавший поступил к ним в критическом состоянии — у него было обожжено 90% тела. Она также добавила, что за пациентом так и не пришел никто из родственников.

«Мы предприняли все усилия, которые были возможны в этой ситуации. Но когда человек в таком состоянии, практически ничего нельзя сделать, к сожалению», — рассказала глава медицинского центра.

Причины

Точные мотивы случившегося выясняются, однако, по словам уругвайского писателя Пабло Агирресабаля, мужчина поджег себя, чтобы обратить внимание на «нарушения прав человека» в стране.

«Пока президент говорит о нарушении прав человека, которые наблюдаются в других странах, перед его офисом происходит акт самосожжения из-за нарушений прав человека, которые скрывает его правительство», — написал активист.

Mientras @LuisLacallePou habla de la violación a los derechos humanos q se ven en otros países, FRENTE a su oficina se prende fuego una persona por la violación a los derechos humanos q su gobierno oculta. — Pablo Aguirrezábal (@PabAguirrezabal) September 22, 2021

В комментариях к записи политик и член правящей Национальной партии Ана Лия Пинейруа Олмос обвинила его во лжи и отметила, что погибший был болен.

«Не лгите больше. Вы пользуетесь ситуацией человека, который очень болен, и никто не знает, почему он принял такое экстремальное решение», — отметила она.

No mientas más. Estás enfermo. Estás aprovechando la situación de alguien que está muy grave y que nadie sabe por qué tomó esa decisión tan extrema. — Ana Lía Piñeyrúa (@AnaLiaPineyrua) September 22, 2021

Последний случай самосожжения в Уругвае произошел 9 июля 2020 года. Тогда 31-летний мужчина поджег себя на одной из улиц города. Он получил ожоги 80% тела и скончался через два дня в Cenaque. По данным центра, в среднем в год порядка десяти человек пытаются покончить с собой именно таким способом.

Комментарий президента

Президент страны также прокомментировал гибель мужчины, отвечая на вопросы журналистов во время 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Для президента нет маленьких проблем. Вы видели, что произошло сегодня на площади Независимости: уругваец пытался поджечь себя. Это личная проблема? Это проблема человека, который пытался покончить с собой? Это проблема президента и правительства», — сказал Поу.

В Уругвае в 2020 году было зарегистрировано 718 самоубийств, что соответствует показателям последних лет. При этом наблюдается увеличение в возрастной группе 30-34 года, в ней было зарегистрировано 72 смерти, в 2019 году показатель равнялся 45, а в 2018 — 55.